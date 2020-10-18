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Записки судей по окончании боя Ломаченко - Лопес

Бокс
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Все по делу, кроме одного

Записки судей по окончании боя Ломаченко - Лопес
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию записки судей на момент окончания боя Ломаченко - Лопес:

Записки судей по окончании боя Ломаченко - Лопес - изображение 1

Ломаченко - Лопес: Как это было

Статистика ударов

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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