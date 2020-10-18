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Ломаченко - Лопес: Видео полного боя

Бокс
(2 голосов)

К сожалению, Василий проиграл

Ломаченко - Лопес: Видео полного боя
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео боя Ломаченко - Лопес:

Статистика ударов

Ломаченко - Лопес: Как это было

Комментарий Ломаченко

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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