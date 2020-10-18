Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю
Комментарий абсолютного чемпиона мира
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал
- Я должен благодарить Бога. Это ради моего мальчика, который ушел из жизни раньше в этом году - за два дня до смерти Коби. Я благодарен, и каждый день я иду с этим. И сейчас я чувствую себя хорошо.
- После 11 раунда отец сказал тебе, что ты победил, нужно просто выходить и боксировать, но ты этого не сделал. Почему?
- Я - боец, мне нужно копать глубже, я знал, что он надвинется. Я не мог дать ему это сделать, не мог рассчитывать на судейские оценки, я тоже могу ударить.
Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю. Так делают настоящие чемпионы - выходят на ринг и ищут путь к победе - сказал он.
Популярное сейчас
- Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали
- Филиппов забил дебютный гол, но Сент-Трюйден пропустил шесть мячей
- Ломаченко – Лопес: что говорит о супербое мир бокса
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО