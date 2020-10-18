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Лопес: Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю

Бокс
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Комментарий абсолютного чемпиона мира

Лопес: Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю
UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал победу над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

- Я должен благодарить Бога. Это ради моего мальчика, который ушел из жизни раньше в этом году - за два дня до смерти Коби. Я благодарен, и каждый день я иду с этим. И сейчас я чувствую себя хорошо.

- После 11 раунда отец сказал тебе, что ты победил, нужно просто выходить и боксировать, но ты этого не сделал. Почему?

- Я - боец, мне нужно копать глубже, я знал, что он надвинется. Я не мог дать ему это сделать, не мог рассчитывать на судейские оценки, я тоже могу ударить.

Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю. Так делают настоящие чемпионы - выходят на ринг и ищут путь к победе - сказал он.

Комментарий Ломаченко

Статистика ударов

Видео боя

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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