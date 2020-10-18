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Самые яркие моменты боя Ломаченко - Лопес. Видео
Набор хайлайтов с чемпионского боя
Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО)
Вашему вниманию набор ярких моментов боя:
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