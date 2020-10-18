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Самые яркие моменты боя Ломаченко - Лопес. Видео

Бокс
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Набор хайлайтов с чемпионского боя

Самые яркие моменты боя Ломаченко - Лопес. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл американскому чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Вашему вниманию набор ярких моментов боя:

Видео полного боя

Комментарий Лопеса

Комментарий Ломаченко

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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