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Теофимо Лопес: Извини, в общем, извини, но дело сделано
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что сказал украинскому боксеру Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) после
- Сказал ли Ломаченко тебе что-то серьезное после поединка?
- Нет, ничего подобного. Я подошел к нему и сказал Папаченко: "Отличный бой. Спасибо за работу, спасибо, ребята". Я сказал Ломе: "Извини. В общем, извини, но дело сделано".
Я знал, что выиграл бой, но он только смеялся. Люди говорили, что он - номер 1 pound-for-pound, но я перебоксировал его", - сказал он.
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