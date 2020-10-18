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Теофимо Лопес: Извини, в общем, извини, но дело сделано

Бокс
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Комментарий чемпиона

Теофимо Лопес: Извини, в общем, извини, но дело сделано
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что сказал украинскому боксеру Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) после победы над ним.

- Сказал ли Ломаченко тебе что-то серьезное после поединка?

- Нет, ничего подобного. Я подошел к нему и сказал Папаченко: "Отличный бой. Спасибо за работу, спасибо, ребята". Я сказал Ломе: "Извини. В общем, извини, но дело сделано".

Я знал, что выиграл бой, но он только смеялся. Люди говорили, что он - номер 1 pound-for-pound, но я перебоксировал его", - сказал он.

Комментарий Ломаченко

Статистика боя

Видео полного боя

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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