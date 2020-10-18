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Тренер Лопеса: Я не видел ни одного раунда, который Ломаченко выиграл
Комментарий Лопеса-старшего
Тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес старший прокомментировал
- Ломаченко во второй половине боя вернулся. Он был намного агрессивнее. Что вы думали в эти моменты, он начал забирать раунды?
- Я не видел ни одного раунда, который он выиграл, потому что мой сын бил сильнее. Ломаченко начал играть грязно - бить головой, это было много раз. Я сказал сыну, что он не может позволять этого, потому что бой завершится через рассечение. Ломаченко понимал, что может выиграть только нокаутом.
Я сказал сыну, что нужно быть жестче, стараться сохранять дистанцию, сохранять концентрацию, двигаться. Мой сын - хороший боксер. Все его 170 боев в любителях были боксом. Этот опыт нам пригодится. Мы показали всему миру, что мой сын не просто панчер. Мы сделали так, что лучший боксер мира выглядел ничем. Мы здесь надолго, моему сыну только 23 года, а он выиграл уже четыре пояса - сказал он.
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