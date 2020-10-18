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Жан Беленюк: Наш король еще не умер, наш король еще вернется

Бокс
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Жан Беленюк: Наш король еще не умер, наш король еще вернется
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram обратился к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) после его поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Друзья, это спорт .. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка! Именно в такие минуты проявляются настоящие болельщики! Именно в минуты горьких поражений! Вася, мы с тобой! Как говорят: "Король умер, да здравствует король", - наш король не умер, наш король еще вернется, уверен" - написал он.

Жан Беленюк: Наш король еще не умер, наш король еще вернется - изображение 1

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В статье: Василий Ломаченко Жан Беленюк
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