Жан Беленюк: Наш король еще не умер, наш король еще вернется

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram обратился к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) после его поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

"Друзья, это спорт .. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка! Именно в такие минуты проявляются настоящие болельщики! Именно в минуты горьких поражений! Вася, мы с тобой! Как говорят: "Король умер, да здравствует король", - наш король не умер, наш король еще вернется, уверен" - написал он.