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Жан Беленюк: Наш король еще не умер, наш король еще вернется
Комментарий нашего чемпиона
Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк на своей официальной странице в Instagram обратился к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) после его
"Друзья, это спорт .. Васе сейчас как никогда нужна наша поддержка! Именно в такие минуты проявляются настоящие болельщики! Именно в минуты горьких поражений! Вася, мы с тобой! Как говорят: "Король умер, да здравствует король", - наш король не умер, наш король еще вернется, уверен" - написал он.
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