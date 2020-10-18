  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: В этом бою нельзя было ставить 11:1
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: В этом бою нельзя было ставить 11:1

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Боб Арум: В этом бою нельзя было ставить 11:1
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал судейство в поединке Ломаченко - Лопес.

"Насчитал победу Лопеса по раундам 7:5. Хорошо, возможно, кто-то увидел 8:4. Но в этом бою нельзя было ставить 11:1 и утверждать, что следил за тем, что происходит на ринге. Девятый, десятый и одиннадцатый раунды даже не были близки.

Буду советовать каждому своему бойцу, чтобы они просили у комиссии снятия Джулии Ледерман с их поединков" - сказал он.

Записки судей по окончании поединка

Комментарий Лопеса

Комментарий Ломаченко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...