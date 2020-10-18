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Боб Арум: В этом бою нельзя было ставить 11:1
Комментарий специалиста
Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал судейство в поединке Ломаченко - Лопес.
"Насчитал победу Лопеса по раундам 7:5. Хорошо, возможно, кто-то увидел 8:4. Но в этом бою нельзя было ставить 11:1 и утверждать, что следил за тем, что происходит на ринге. Девятый, десятый и одиннадцатый раунды даже не были близки.
Буду советовать каждому своему бойцу, чтобы они просили у комиссии снятия Джулии Ледерман с их поединков" - сказал он.
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