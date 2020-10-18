Боб Арум: В этом бою нельзя было ставить 11:1

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум прокомментировал судейство в поединке Ломаченко - Лопес.

"Насчитал победу Лопеса по раундам 7:5. Хорошо, возможно, кто-то увидел 8:4. Но в этом бою нельзя было ставить 11:1 и утверждать, что следил за тем, что происходит на ринге. Девятый, десятый и одиннадцатый раунды даже не были близки.

Буду советовать каждому своему бойцу, чтобы они просили у комиссии снятия Джулии Ледерман с их поединков" - сказал он.

Записки судей по окончании поединка

Комментарий Лопеса