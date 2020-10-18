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Майк Тайсон отреагировал на победу Лопеса

Бокс
(1 голосов)

Американец доволен результатом

Майк Тайсон отреагировал на победу Лопеса
UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон поздравил своего соотечественника Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) с победой над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Сегодня вечером Бруклин точно был в здании. Лопес - парень, которого еще попробуй побить. Еще один чемпион из Бруклина" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум раскритиковал рефери боя.

Комментарий Ломаченко после боя

Статистика ударов

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В статье: Майк Тайсон Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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