Майк Тайсон отреагировал на победу Лопеса

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон поздравил своего соотечественника Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) с победой над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Сегодня вечером Бруклин точно был в здании. Лопес - парень, которого еще попробуй побить. Еще один чемпион из Бруклина" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум раскритиковал рефери боя.

Комментарий Ломаченко после боя