"Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик опубликовал стих после поражения Ломаченко от Лопеса

Накануне Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Лас-Вегасе сенсационно единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и потерял статус чемпиона мира в легком весе.

Александр Усик (17-0, 13 КО) по мотивам событий вчерашнего дня опубликовал в Instagram стихотворение Бориса Пастернака.

Усик вернется на ринг 31 октября в бою с экс-соперником Виталия Кличко Дереком Чисорой. Этот поединок станет для Александра вторым с момента перехода в супертяжелый вес.