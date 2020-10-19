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"Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик опубликовал стих после поражения Ломаченко от Лопеса
Александр отреагировал на неудачу близкого друга
Накануне Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Лас-Вегасе
Александр Усик (17-0, 13 КО) по мотивам событий вчерашнего дня опубликовал в Instagram стихотворение Бориса Пастернака.
Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества - самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, Так жить, чтобы в конце концов Привлечь к себе любовь пространства, Услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы В судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой Отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, И прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пядью пядь, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.
Усик вернется на ринг 31 октября в бою с экс-соперником Виталия Кличко Дереком Чисорой. Этот поединок станет для Александра вторым с момента перехода в супертяжелый вес.
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