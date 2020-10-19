Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мэр Львова – о поражении Ломаченко: Когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя
Согласны с политиком?
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Мэр Львова Андрей Садовой озвучил свою версию, почему Украина неоднозначно встретила громкую неудачу двукратного олимпийского чемпиона.
"При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя.
И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе", - написал Садовой в Facebook.
Стоит напомнить, что Ломаченко в 2020 году публиковал на своей странице в Instagram видео с российским спецназом и снимался вместе с Александром Усиком в российском религиозном фильме.
Популярное сейчас
- "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик опубликовал стих после поражения Ломаченко от Лопеса
- Рябоконь: Некоторые футболисты не сыграли против Днепра-1 и примерно на своем уровне
- Тоттенхэм - Вест Хэм 3:3. Обзор матча и видео голов
- Лопес: Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО