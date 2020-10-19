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Мэр Львова – о поражении Ломаченко: Когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя

Бокс
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Мэр Львова – о поражении Ломаченко: Когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Мэр Львова Андрей Садовой озвучил свою версию, почему Украина неоднозначно встретила громкую неудачу двукратного олимпийского чемпиона.

"При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя.

И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе", - написал Садовой в Facebook.

Стоит напомнить, что Ломаченко в 2020 году публиковал на своей странице в Instagram видео с российским спецназом и снимался вместе с Александром Усиком в российском религиозном фильме.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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