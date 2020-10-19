  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Редкач опубликовал фото с "малышом" Ломаченко на руках у Лопеса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Редкач опубликовал фото с "малышом" Ломаченко на руках у Лопеса

Бокс
(1 голосов)

Иван не мог не подколоть своего антагониста

Редкач опубликовал фото с "малышом" Ломаченко на руках у Лопеса
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) накануне в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в Твиттере выложил коллаж с Ломаченко и двумя его обидчиками по профи-рингу – компанию Лопесу на фотографии составляет мексиканец Орландо Салидо, который остановил Василия в его втором бою в профессионалах.

"В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить", - написал Редкач.

Ранее стало известно, что Иван Редкач выиграл крупную сумму после победы Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...