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Редкач опубликовал фото с "малышом" Ломаченко на руках у Лопеса
Иван не мог не подколоть своего антагониста
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) накануне в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в Твиттере выложил коллаж с Ломаченко и двумя его обидчиками по профи-рингу – компанию Лопесу на фотографии составляет мексиканец Орландо Салидо, который остановил Василия в его втором бою в профессионалах.
"В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить", - написал Редкач.
В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить pic.twitter.com/FgJbwdHvy8— Ivan Redkach (@IRedkach) October 19, 2020
Ранее стало известно, что Иван Редкач выиграл крупную сумму после победы Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко.
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