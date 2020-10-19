Редкач опубликовал фото с "малышом" Ломаченко на руках у Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) накануне в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) в Твиттере выложил коллаж с Ломаченко и двумя его обидчиками по профи-рингу – компанию Лопесу на фотографии составляет мексиканец Орландо Салидо, который остановил Василия в его втором бою в профессионалах.

"В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить", - написал Редкач.

В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить pic.twitter.com/FgJbwdHvy8 — Ivan Redkach (@IRedkach) October 19, 2020

Ранее стало известно, что Иван Редкач выиграл крупную сумму после победы Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко.