Хитров раскритиковал Ломаченко за тактику в бою с Лопесом

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Украинец был непривычно пассивным – за 12 раундов он выбросил в два раза меньше ударов, чем его соперник.

Украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) считает, что команда Ломаченко тактически провалила бой с Лопесом.

"Думаю, что команда Ломаченко выбрала неправильную тактику на бой. Это война, туда нужно было идти, как на войну. Не думать о 12 раундах, а начинать с первого давить Лопеса.

Теофимо удивил всем. Я, честно, вообще не такой бой ожидал увидеть. Думал, будет что-то похожее на бой Ломаченко против Линареса.

Решение судей? Ну учитывая американский рынок, я не удивлен. Но тут смело можно было давать ничью", - сказал Хитров.