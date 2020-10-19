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Хитров раскритиковал Ломаченко за тактику в бою с Лопесом

Бокс
(1 голосов)

Мнение украинского боксера

Хитров раскритиковал Ломаченко за тактику в бою с Лопесом
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Украинец был непривычно пассивным – за 12 раундов он выбросил в два раза меньше ударов, чем его соперник.

Украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО) считает, что команда Ломаченко тактически провалила бой с Лопесом.

"Думаю, что команда Ломаченко выбрала неправильную тактику на бой. Это война, туда нужно было идти, как на войну. Не думать о 12 раундах, а начинать с первого давить Лопеса.

Теофимо удивил всем. Я, честно, вообще не такой бой ожидал увидеть. Думал, будет что-то похожее на бой Ломаченко против Линареса.

Решение судей? Ну учитывая американский рынок, я не удивлен. Но тут смело можно было давать ничью", - сказал Хитров.

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В статье: Василий Ломаченко Евгений Хитров Теофимо Лопес
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Источник:
Tribuna.com

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