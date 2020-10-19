  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко больше не топ? Василий резко скатился в рейтинге BoxRec
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко больше не топ? Василий резко скатился в рейтинге BoxRec

Бокс
(2 голосов)

Последствия вчерашнего боя

Ломаченко больше не топ? Василий резко скатился в рейтинге BoxRec
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

В независимом компьютерном рейтинге BoxRec Ломаченко после второго поражения в карьере опустился на 27-е место. Выше звездного украинца располагаются такие боксеры, как Александр Поветкин, Сергей Ковалев и Майрис Бриедис.

Лучшим боксером Украины в рейтинге BoxRec после падения Ломаченко стал Александр Усик – экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе занимает 17-е место.

Что касается Теофимо Лопеса, то крупнейшая победа в карьере позволила американцу совершить рывок на 11-е место.

В тройку лучших боксеров мира по версии BoxRec входят Сауль Альварес, Тайсон Фьюри и Эррол Спенс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...