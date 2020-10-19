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Ломаченко больше не топ? Василий резко скатился в рейтинге BoxRec
Последствия вчерашнего боя
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
В независимом компьютерном рейтинге BoxRec Ломаченко после второго поражения в карьере опустился на 27-е место. Выше звездного украинца располагаются такие боксеры, как Александр Поветкин, Сергей Ковалев и Майрис Бриедис.
Лучшим боксером Украины в рейтинге BoxRec после падения Ломаченко стал Александр Усик – экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе занимает 17-е место.
Что касается Теофимо Лопеса, то крупнейшая победа в карьере позволила американцу совершить рывок на 11-е место.
В тройку лучших боксеров мира по версии BoxRec входят Сауль Альварес, Тайсон Фьюри и Эррол Спенс.
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