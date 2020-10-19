Теофимо Лопес считает, что снова сможет уложиться в рамки легкого веса

Чемпион WBA, WBO, IBF в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) уверен, что он сможет согнать вес и остаться в нынешнем дивизионе.

"Я никого не избегаю. И я считаю, что ни у кого нет такой же воли к победе как у меня. Безусловно, если я перейду в первый полусредний дивизион, то буду представлять опасность для местных ребят, так как у меня не будет проблем с весогонкой.

Конечно, я не маленький легковес, но мои диетологи заботятся обо мне. И да, я смогу вновь уложиться в рамки легкого веса. Это не проблема, пока я остаюсь дисциплинированным", – сказал Лопес.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе Лопес победил единогласным решением судей украинца Василия Ломаченко.