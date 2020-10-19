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Сенченко: В ближайшее время Ломаченко снова станет чемпионом

Бокс
(1 голосов)

Тренер уверен в этом

Сенченко: В ближайшее время Ломаченко снова станет чемпионом
Новина українською

Украинский тренер Вячеслав Сенченко поддержал Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) после поражения в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). В комментарии под постом LuckyPunch в Instagram специалист написал:

"Лично для меня, Ломаченко остается украинским боксером, который вошёл в историю мирового бокса. Уверен в его возвращении и нет сомнений, что в ближайшее время он снова станет чемпионом".

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В статье: Василий Ломаченко Вячеслав Сенченко
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