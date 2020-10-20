Инсайдер предсказывает уход Ломаченко из легкого веса

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Известный инсайдер Дэн Рафаэль считает, что украинец после второго поражения в карьере перейдет во второй полулегкий вес.

"Подозреваю, что теперь Ломаченко вернется в 59 кг и, возможно, сразится за титул WBC с победителем боя между Мигелем Берчельтом и его обязательным претендентом Оскаром Вальдесом", - написал Рафаэль в Твиттере.

Во втором полулегком весе Василий Ломаченко выступал с 2016 по 2018 года. Украинец в бою с Романом Мартинесом завоевал титул WBO, после чего провел четыре подряд успешных защиты.