WBC и Top Rank поддержали Ломаченко после поражения от Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в минувшее воскресенье в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"Дорогой Василий: Поражение не определяет путь, а падение не меняет цели. Мы знаем, что ты вернешься сильнее", - обратился к Ломаченко Всемирный боксерский совет (WBC).

???? @VasylLomachenko Appreciation Post ????



This man is still one of the best in the game with a résumé to match. What comes next for Loma? Stay tuned ... pic.twitter.com/uxmCrOTlG0