Профессиональный судья: Ломаченко выиграл у Лопеса 3-4 раунда

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе. Один из судей за рингом Джули Ледерман посчитала, что Лопес забрал у звездного украинца 11 из 12 раундов.

Глава судейской коллегии Национальной лиги профи-бокса Украины Олег Кудеров солидарен с итоговым результатом мегафайта в Лас-Вегасе.

"Согласен ли я с решением судей? В определении результата – да. Как зрителю, мне непонятна оценка одной судьи. Но в целом, решение верное – Вася проиграл по очкам.

Ломаченко выиграл 3-4 раунда, не больше. И в нескольких раундах, думаю, можно было поставить равенство. Согласен с единогласным мнением всех трех судей того боя, что первые 7 раундов Ломаченко точно проиграл.

Наверное, он должен был понимать свое положение. После 7 раунда ему нужно было идти ва-банк, обострять, как он умеет. Но легче всего умничать, смотря бой на диване", - сказал Кудеров.