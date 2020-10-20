  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Профессиональный судья: Ломаченко выиграл у Лопеса 3-4 раунда
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Профессиональный судья: Ломаченко выиграл у Лопеса 3-4 раунда

Бокс
(1 голосов)

Экспертное мнение

Профессиональный судья: Ломаченко выиграл у Лопеса 3-4 раунда
Новина українською

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе. Один из судей за рингом Джули Ледерман посчитала, что Лопес забрал у звездного украинца 11 из 12 раундов.

Глава судейской коллегии Национальной лиги профи-бокса Украины Олег Кудеров солидарен с итоговым результатом мегафайта в Лас-Вегасе.

"Согласен ли я с решением судей? В определении результата – да. Как зрителю, мне непонятна оценка одной судьи. Но в целом, решение верное – Вася проиграл по очкам.

Ломаченко выиграл 3-4 раунда, не больше. И в нескольких раундах, думаю, можно было поставить равенство. Согласен с единогласным мнением всех трех судей того боя, что первые 7 раундов Ломаченко точно проиграл.

Наверное, он должен был понимать свое положение. После 7 раунда ему нужно было идти ва-банк, обострять, как он умеет. Но легче всего умничать, смотря бой на диване", - сказал Кудеров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сегодня

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...