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Редкач заработал 200 тысяч долларов на поражении Ломаченко от Лопеса
Когда сделал правильный выбор
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сделал две ставки на бой – на победу Лопеса и на то, что боксеры пробудут в ринге максимальные 12 раундов. По словам боксера, его итоговый выигрыш составил 200 тысяч долларов.
Часть от этой суммы Редкач собирается потратить на экипировку молодым боксерам из спортивной школы-интерната в Броварах, где он делал первые шаги в боксе.
Я никогда не ставил подобных ставок на бокс не на один матч , но 17 октября мне очень захотелось поставить ???????????? с этих денег, я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам в спортивную школу Интернет в БВУФК там где Я начинал свою боксерскую Карьеру ???????????? Всем Хорошего настроение ! Спасибо за хороший бои @teofimolopez #karmabitch
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