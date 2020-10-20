Редкач заработал 200 тысяч долларов на поражении Ломаченко от Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сделал две ставки на бой – на победу Лопеса и на то, что боксеры пробудут в ринге максимальные 12 раундов. По словам боксера, его итоговый выигрыш составил 200 тысяч долларов.

Часть от этой суммы Редкач собирается потратить на экипировку молодым боксерам из спортивной школы-интерната в Броварах, где он делал первые шаги в боксе.