  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. На пределе концентрации. Усик показал тренировку перед боем с Чисорой. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На пределе концентрации. Усик показал тренировку перед боем с Чисорой. ВИДЕО

Бокс
(2 голосов)

​​​​​​​До боя осталось менее двух недель

На пределе концентрации. Усик показал тренировку перед боем с Чисорой. ВИДЕО
Новина українською

Первый серьезный экзамен после перехода в супертяжелый вес Александр Усик (17-0, 13 КО) сдаст 31 октября в Великобритании – в этот день украинцу будет противостоять бывший соперник Виталия Кличко и Тайсона Фьюри Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Пока же Усик в тренировочном лагере отрабатывает удары на специальном снаряде.

Training????

Публикация от ????????LomUs™️???????? (@lomus_official)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...