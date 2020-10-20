На пределе концентрации. Усик показал тренировку перед боем с Чисорой. ВИДЕО

Первый серьезный экзамен после перехода в супертяжелый вес Александр Усик (17-0, 13 КО) сдаст 31 октября в Великобритании – в этот день украинцу будет противостоять бывший соперник Виталия Кличко и Тайсона Фьюри Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

Пока же Усик в тренировочном лагере отрабатывает удары на специальном снаряде.