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Арум назвал "нелепой" стратегию Ломаченко в бою с Лопесом
Сложно поспорить
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Украинец крайне пассивно провел первые 7 раундов боя и нанес в два раза меньше ударов, чем Лопес.
"Нелепая стратегия. Он отдал половину боя. Он включился тогда, когда уже было слишком поздно. Похоже, все же легковесы слишком большие для него", - говорит глава Top Rank Боб Арум.
Также Арум отдал должное новому абсолютному чемпиону мира в легком весе.
"Лопес показал умение читать действия оппонента в ринге. И он диктовал условия и ход боя. Он реально показал нечто такое, чего мы не видели раньше".
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