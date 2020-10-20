Арум назвал "нелепой" стратегию Ломаченко в бою с Лопесом

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Украинец крайне пассивно провел первые 7 раундов боя и нанес в два раза меньше ударов, чем Лопес.

"Нелепая стратегия. Он отдал половину боя. Он включился тогда, когда уже было слишком поздно. Похоже, все же легковесы слишком большие для него", - говорит глава Top Rank Боб Арум.

Также Арум отдал должное новому абсолютному чемпиону мира в легком весе.

"Лопес показал умение читать действия оппонента в ринге. И он диктовал условия и ход боя. Он реально показал нечто такое, чего мы не видели раньше".