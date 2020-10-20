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Лопес: Ожидал от Ломаченко большего

Бокс
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Мы все ожидали

Лопес: Ожидал от Ломаченко большего
Новина українською

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе сенсационно остановил Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Я ожидал большего. Многие люди высоко оценивали Ломаченко, и я ожидал большего. Честно говоря, он был обычным. Может, дело в 14-месячном перерыве между боями. Я не знаю. Но ведь и у меня была 10-месячная пауза.

Я дрался с парнем, которого все называют королем рейтинга лучших боксеров мира. Он будет внесен в Зал славы бокса, но все всегда будут помнить это бой со мной", - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко дебютировал в топ-10 лучших боксеров мира.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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