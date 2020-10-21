Ломаченко дрался с Лопесом с травмой плеча. Украинец уже перенес операцию

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Теперь же выяснилось, что украинец выходил на ринг с травмированным плечом. В Yahoo! Sports сообщают, что Ломаченко угрожал уйти из бокса в случае переноса поединка и дрался с Лопесом на обезболивающих препаратах. Вероятно, этим и объясняется его пассивность в первых семи раундах боя.

Накануне Ломаченко перенес хирургическое вмешательство – двукратного олимпийского чемпиона вновь оперировал Нил Элатраш, который занимался его травмированным плечом в 2018 году после победы над Хорхе Линаресом.

"Все дело в том, что мы не выявили вовремя эти проблемы. Это всё произошло за 6 недель до боя. Он сказал, что вполне может готовиться к бою, но во время самой схватки он чувствовал боль и дискомфорт».

Вчера мы его прооперировали. У него был геморрагический бурсит. Он сломал хрящ на внутренней стороне плеча, которое мы ранее оперировали. То есть рядом с тем местом, которое мы оперировали. Можно сказать, что я просто внес небольшие коррективы – закрыл оголенный хрящ", - говорит Элатраш.

Ожидается, что Василий Ломаченко в феврале сможет вернуться к тренировкам.