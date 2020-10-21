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Менеджер Ломаченко: Тренер хотел перенести бой – Василий отказался

Бокс
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Отказался и проиграл

Менеджер Ломаченко: Тренер хотел перенести бой – Василий отказался
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Спустя три дня после боя Ломаченко перенес операцию на травмированном правом плече. Повреждение беспокоило его еще до старта тренировочного лагеря, однако боксер не стал переносить бой с Лопесом.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас в интервью ESPN сообщил, что Василию в процессе подготовки к бою с Лопесом сделали несколько инъекций в больное плечо. Из-за необходимости в медицинской помощи боксер не мог полноценно тренироваться и пропустил неделю спаррингов.

"Его отец и тренер Анатолий хотел перенести бой. Василий сказал, что не откажется от боя, и дал понять команде, что если он выбыл, то завершит карьеру. Мы не хотим, чтобы это выглядело как поиск оправданий", - сказал Климас.

После операции Василий Ломаченко возобновит тренировки не ранее, чем через три месяца.

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В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас
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