Ломаченко заслуживает реванша с Лопесом

Оригинал статьи – Джим Мэлтман, Boxing News 24

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в ближайшем будущем наверняка потребует реванша у Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) после сенсационного поражения в бою за все титулы в легком весе. После воскресного апсета Лопес и его отец Теофимо-старший поспешили заявить, что не заинтересованы в реванше, поскольку второй бой нечего им не даст в плане развития карьеры.

Однако тот бокс, который Ломаченко периодически показывал во второй половине боя, говорит о том, что Василий все же знает, как победить Лопеса. Знает это и его отец Анатолий, который в первом бою построил неверный тактический рисунок и не смог привести своего сына к званию абсолюта.

Во второй половине мегафайта Ломаченко делал то, что должен был начать делать намного раньше – украинец прессинговал Лопеса и заставил его драться в быстром темпе. Теофимо выглядел подавленным после всего лишь одного тяжелого раунда, когда Ломаченко взорвался в 8-й трехминутке.

Что мы точно видели, так это то, что Лопес не в состоянии справляться с давлением. Он быстро теряет силы, когда сражается с кем-то, кто способен навязать ему свой темп, как это делал Ломаченко в промежутке с 8 по 12 раунды. Теофимо выглядел испуганным в те моменты, когда Лома включил свои привычные обороты, но нельзя не отметить, что американец вовремя нашел второе дыхание и полностью осушил свой бензобак в финальном раунде.

После оглашения вердикта судей в мире бокса нашлось достаточно людей, которые заявили, что Лопес не наработал на победу, а Ломаченко выиграл шесть раундов, которых должно было хватить для ничьи.

Судьи решили иначе – 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу Лопеса. Промоутер Ломаченко Боб Арум не оспаривал победу Лопеса, но он критически высказался о работе судьи Джули Ледерман, которая отдала в пользу Теофимо 11 из 12 раундов.

