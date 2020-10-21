Ломаченко заслуживает реванша с Лопесом

Оригинал статьи – Джим Мэлтман, Boxing News 24

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в ближайшем будущем наверняка потребует реванша у Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) после сенсационного поражения в бою за все титулы в легком весе. После воскресного апсета Лопес и его отец Теофимо-старший поспешили заявить, что не заинтересованы в реванше, поскольку второй бой нечего им не даст в плане развития карьеры.

Однако тот бокс, который Ломаченко периодически показывал во второй половине боя, говорит о том, что Василий все же знает, как победить Лопеса. Знает это и его отец Анатолий, который в первом бою построил неверный тактический рисунок и не смог привести своего сына к званию абсолюта.

Во второй половине мегафайта Ломаченко делал то, что должен был начать делать намного раньше – украинец прессинговал Лопеса и заставил его драться в быстром темпе. Теофимо выглядел подавленным после всего лишь одного тяжелого раунда, когда Ломаченко взорвался в 8-й трехминутке.

Что мы точно видели, так это то, что Лопес не в состоянии справляться с давлением. Он быстро теряет силы, когда сражается с кем-то, кто способен навязать ему свой темп, как это делал Ломаченко в промежутке с 8 по 12 раунды. Теофимо выглядел испуганным в те моменты, когда Лома включил свои привычные обороты, но нельзя не отметить, что американец вовремя нашел второе дыхание и полностью осушил свой бензобак в финальном раунде.

После оглашения вердикта судей в мире бокса нашлось достаточно людей, которые заявили, что Лопес не наработал на победу, а Ломаченко выиграл шесть раундов, которых должно было хватить для ничьи.

Судьи решили иначе – 116:112, 119:109 и 117:111 в пользу Лопеса. Промоутер Ломаченко Боб Арум не оспаривал победу Лопеса, но он критически высказался о работе судьи Джули Ледерман, которая отдала в пользу Теофимо 11 из 12 раундов.

TAKEOVER COMPLETE!



23-year-old @TeofimoLopez beats Lomachenko and is now the undisputed lightweight champion. #LomaLopez pic.twitter.com/5XD0S1Vyyg — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 18, 2020

Судейские записки Ледерман абсолютно не соответствуют тому, что происходило в Лас-Вегасе в воскресенье утром. 119:109 – это слишком странно, чтобы воспринимать это всерьез. И это еще один повод говорить о необходимости реванша.

Когда вы видите карты Ледерман и того судьи, который насчитал 117:111, это расстраивает болельщиков, которые не понимают, как судьи могли посчитать близкий бой так, как они посчитали.

Если переговоры между Лопесом и Ломаченко о реванше зайдут в глухой угол, то украинцу есть резон опуститься в полулегкий или второй полулегкий вес. Он слишком уступает в габаритах своим соперникам по весовой категории до 61,2 кг и заведомо ставит себя в невыгодное положение.

«Здесь не с чем соглашаться», - говорит авторитетный обозреватель ESPN Макс Келлерман о судейских записках боя Ломаченко – Лопес, когда его спросили, согласен ли он с итоговым вердиктом. «Что касается бокса, то это был необычный способ набора очков. Я думаю, что Ломаченко и Лопес выиграли по шесть раундов».

«Вот окончательный расклад по раундам. Раунды с третьего по шестой, а также 12-й определенно принадлежат Лопесу. Ломаченко определенно забрал с 8-го по 11-й раунды. Это точно. Это четыре раунда. Итак, один боец однозначно выиграл 6 раундов, а второй – 4. Второй и седьмой раунды могли быть посчитаны в любую сторону.

Таким образом, я бы сказал, что возможный диапазон судейских записок – от 8:4 в пользу Лопеса до ничьи 6:6. Большинство оценок были примерно средними – 7:5 в пользу Лопеса».

Если внимательно проанализировать первые шесть раундов, то Ломаченко достаточно хорошо боролся, чтобы забрать один, если не два раунда. Лома совершил несколько хороших выпадов в шестом раунде, а с седьмого раунда начал включаться в бой.

Разумно сказать, что Ломаченко выглядел предпочтительней Лопеса в 6-7 раундах в дополнение к 8,9, 10 и 11. Если вы просмотрите эти раунды в замедленной съемке, то убедитесь в том, что Василий наносил более чистые удары. Те же удары, которые в большом количестве выбрасывал Лопес, либо касались перчаток Ломаченко, либо проходили по касательной.

«Лопес провел большой бой. Как говорят – хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького боксера», - продолжает Келлерман.

«Когда Ломаченко пришел за Лопесом, тот дал понять ему, что он боец, и он не отступит. И он постарался показать миру в 23 года: «Я чемпион, и тебе придется подойти, чтобы забрать у меня титул. Я ни черта тебе не отдам», - отвечает еще один эксперт ESPN Стивен Эй Смит.

«Мне понравилась скорость Лопеса. Мы знали, что он сильный, но в бою с Ломаченко он показал рефлексы в обороне. Лома, конечно же, поймал его несколькими ударами в концовке боя, но я видел, что Лопес неуловим, и это не может не нравиться.

Одно дело – иметь силу и скорость, но многие парни хорошо выглядят в ринге равно до тих пор, пока их не начинают бить. Были времена, когда Лопеса били, а были случаи, когда он уклонялся от ударов Ломаченко, хотя это могло и остаться незамеченным.

Все мы знаем, что у Ломаченко исключительная работа ног. В этом он практически не имеет себе равных. Вы видели, что он делал с многочисленными соперниками, такими как Николас Уолтерс и другие.

Он попытался провернуть это и с Лопесом – и это не сработало. Лопес ответил своими ногами, его скорость и мощь были очевидны, но его неуловимость – вот в чем он меня больше всего впечатлил», - продолжает Келлерман.

Лопес перестраховался и проявил к Ломаченко чрезмерное уважение. Он выглядел слегка напуганным, он сдерживал себя и не использовал свои огромные габариты, силу и преимущество в свежих ногах.

Единственный раунд, в котором Лопес не выглядел робким, был 12-м. Вероятно, он активизировался, потому что думал, что бой близкий. Он не стал бы так драться, если бы знал, что у него большое преимущество на судейских картах. Он считал, что все близко, потому пошел на все деньги.

«Перед началом боя все думали, что нас ждет ремейк противостояния Мейвезера и Канело, и что Лопес будет деклассирован. Когда вы посмотрите на первые шесть раундов, то все дело в терпении», - отмечает Райан Кларк, еще один эксперт ESPN.

«Он был терпеливым. И он не торопился. Он использовал свой джеб. Но больше всего меня впечатлил последний раунд. Лопес понимал, что Ломаченко продолжит прессинговать и будет находиться в зоне его досягаемости. И когда Лома сближался, то Лопес старался выбить его назад. Вы могли видеть, что Ломаченко чувствовал этот отпор, и он понимал, что «если я буду продолжать ставить себя в такое положение, то есть вероятность, что этот молодой бык нокаутирует меня».

«Было удивительно наблюдать за тем, как у 23-летнего Лопеса есть понимание того, что нужно делать в бою с таким великим боксером, как Ломаченко. Он сохранял спокойствие, был уверен и терпелив».

Василий чувствовал силу Теофимо, но его это не беспокоило. Он мог справиться с этим. Теофимо выглядел обеспокоенным из-за мощных ударов Ломаченко во второй половине боя и терялся после комбинационной работы украинца.

«12-й раунд – это нечто, – говорит Келлерман. То, как Лопес его провел. То, как он отгонял Ломаченко и доминировал... Возможно, это был определяющий момент в его карьере. Думаю, однажды это может помочь ему попасть в Международный зал боксерской славы», - резюмировал Келлерман.

Именно в 12-м раунде Теофимо Лопес стал победителем в глазах всего мира, выложившись на все 100%. Тем не менее, при детальном изучении боя вы можете найти шесть раундов, в которых Ломаченко выглядел предпочтительней Лопеса, а это говорит о то, что бокс нуждается в реванше между этими парнями.

P.S. Несколько часов назад стало известно, что Василий Ломаченко вышел на бой с Теофимо Лопесом с травмированным плечом. Это многое меняет в воспринятии того, что произошло в Лас-Вегасе в воскресенье. Одно остается неизменным – в истории Ломаченко и Лопеса еще рано ставить точку.