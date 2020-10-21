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Лопес: Тоже выходил на бой с Ломаченко с травмой
Там травма – тут травма
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
Спустя несколько дней после боя стало известно, что украинец дрался с травмой правого плеча. Все было настолько серьезно, что Василий уже перенес операцию.
После информации о травме Ломаченко Лопес в интервью ESPN поспешил заявить, что у него также были проблемы со здоровьем.
"Я тоже выходил на бой с травмой, но я никак не оправдываюсь. Это часть бокса.
Если Ломаченко, которого некоторые называли первым номером рейтинга лучших боксеров мира, использует такое оправдание, то это выглядит еще хуже, чем все остальное", - сказал новый абсолютный чемпион мира в легком весе.
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