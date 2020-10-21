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Бой Ломаченко и Лопеса в США посмотрели почти 3 миллиона зрителей
Достойный показатель
На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.
На территории США в свободном доступе бой Ломаченко – Лопес показывал телеканал ESPN. Максимальная аудитория поединка составила 2,89 миллиона зрителей при среднем показателе в 2,72 млн человек.
Бой Ломаченко – Лопес стал самым рейтинговым боксерским событием на американском телевидении со времен поединка 2017 года между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном. Тогда в кульминационные моменты трансляции за боем следили 4,4 миллиона человек.
Показательно, что бой Ломаченко – Лопес начался почти в полночь по времени восточного побережья США, что не помешало шоу Top Rank собрать внушительный рейтинг.
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