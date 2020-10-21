Бой Ломаченко и Лопеса в США посмотрели почти 3 миллиона зрителей

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.

На территории США в свободном доступе бой Ломаченко – Лопес показывал телеканал ESPN. Максимальная аудитория поединка составила 2,89 миллиона зрителей при среднем показателе в 2,72 млн человек.

Бой Ломаченко – Лопес стал самым рейтинговым боксерским событием на американском телевидении со времен поединка 2017 года между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном. Тогда в кульминационные моменты трансляции за боем следили 4,4 миллиона человек.

Показательно, что бой Ломаченко – Лопес начался почти в полночь по времени восточного побережья США, что не помешало шоу Top Rank собрать внушительный рейтинг.