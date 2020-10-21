Шатерникова: Ломаченко нужно было прислушаться к мнению отца

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Накануне стало известно, что Ломаченко боксировал с травмой правого плеча. Отец и тренер украинца Анатолий настаивал на переносе боя, но Василий категорично заявил, что в таком случае завершит карьеру.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова отреагировала на ситуацию с травмой Ломаченко.

"Очень сложно решиться на перенос боя. Я понимаю, почему он не согласился с мнением отца. У него была жажда и мечта стать абсолютным чемпионом, а тут тебе говорят: «Подожди немного, нужно залечить плечо». И ты понимаешь, что тебе эту мечту оттягивают, и Ломаченко на это не согласился.

Если оставить эмоции, то, наверно, нужно было прислушаться ко мнению отца. Но мы все люди и совершаем ошибки, Ломаченко тоже их совершает. Так случилось", - сказала Шатерникова.