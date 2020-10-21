Чисора: Усику нужны зрители

Боксер Дерек Чисора, комментируя поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса, считает, что украинцу очень важны зрители в зале.

Впрочем, перед боем с Александром Усиком британец признал, что ему тоже важно чувствовать отдачу от зала.

"Нужно понимать, что Ломаченко очень важны зрители в зале, рядом с рингом. А его бой смотрели сколько - 25 человек? Усику, как и мне, очень нужны зрители во время поединка".

"Нам нужно будет искать другой путь для вдохновения в решающих раундах. Ты буквально живешь эмоциями зрителей. Это касается и футбола, и тенниса, и бокса", - считает Чисора.

Бой Усик - Чисора состоится 31-го октября при пустом зале.