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Лопес: Реванш с Ломаченко? Да пошел он
Американец не хочет второго боя
На прошлой неделе в Лас-Вегасе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) единогласным решением судей сенсационно одолел Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Ломаченко заявил о желании взять реванш у Лопеса, однако Теофимо не заинтересован в таком сценарии.
"Реванш? Пошел он. Я выиграл честно. Я побил его, а теперь все хотят, чтобы я сделал это снова. С чего бы? Я победил его не только в его стихии, а и после простоя в 10 месяцев.
Теперь я король. Ну, я всегда был королем, но «в подполье». А теперь меня короновали.
Ломаченко пропустил послематчевую пресс-конференцию и никуда не пришел. Это отлично демонстрирует, какой он на самом деле чемпион. Ему нужно попуститься. Это все его манера поведения и эго", - сказал Лопес.
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