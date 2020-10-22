Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арум: Реванш – это дело Ломаченко и Лопеса
Промоутер не будет диктовать свои условия
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел сенсационное поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил свою позицию по реваншу.
"Это дело боксеров. Я расскажу им, какие финансовые последствия проведения реванша. Если они захотят это сделать, то нормально. Если нет, то тоже хорошо. Вот так это работает.
Эпоха Дона Кинга закончилась, когда боксерам диктовали, что им делать. Я сяду с ними и объясню им, что с деньгами, потому что это то, что их волнует, а затем они определят, что они хотят делать", - цитирует Арума BoxingScene.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Прикрылись Мариуполем U-19. В Ворскле обвинили Шахтер в манипуляциях - обещают жалобу
- Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"
- Бавария - Атлетико 4:0. Видео голов и обзор матча
- Ломаченко - Лопес. ВИДЕО обзор боя за звание абсолютного чемпиона
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО