  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум: Реванш – это дело Ломаченко и Лопеса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум: Реванш – это дело Ломаченко и Лопеса

Бокс
(1 голосов)

Промоутер не будет диктовать свои условия

Арум: Реванш – это дело Ломаченко и Лопеса
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел сенсационное поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил свою позицию по реваншу.

"Это дело боксеров. Я расскажу им, какие финансовые последствия проведения реванша. Если они захотят это сделать, то нормально. Если нет, то тоже хорошо. Вот так это работает.

Эпоха Дона Кинга закончилась, когда боксерам диктовали, что им делать. Я сяду с ними и объясню им, что с деньгами, потому что это то, что их волнует, а затем они определят, что они хотят делать", - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василий Ломаченко заявил о желании провести реванш с Теофимо Лопесом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...