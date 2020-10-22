Арум: Реванш – это дело Ломаченко и Лопеса

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел сенсационное поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил свою позицию по реваншу.

"Это дело боксеров. Я расскажу им, какие финансовые последствия проведения реванша. Если они захотят это сделать, то нормально. Если нет, то тоже хорошо. Вот так это работает.

Эпоха Дона Кинга закончилась, когда боксерам диктовали, что им делать. Я сяду с ними и объясню им, что с деньгами, потому что это то, что их волнует, а затем они определят, что они хотят делать", - цитирует Арума BoxingScene.