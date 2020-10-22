Оскар Де Ла Хойя может вернуться в ринг

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) рассказал о подготовке к возвращению в ринг.

Напомним, что в своем последнем бою, который прошел в 2008 году, он проиграл Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

"Я действительно рассматриваю камбэк. Я уже некоторое время активно тренируюсь. Чувствую себя просто невероятно. Я всегда дрался с лучшими. Между прочим, я похудел на 9 килограмм. И если я все же вернусь на ринг в первом квартале следующего года, тогда это будет против лучшего из лучших, в прочем как всегда.

Я не буду уподобляться современным бойцам, которые только и делают, что избегают боев. Они лишь все усложняют, чрезмерно завышая свою цену. Это колоссальная проблема на сегодняшний день... Джордж Форман сделал это, и мне кажется, что и я на это способен. Чувствую себя на миллион баксов. Это просто сумасшествие".