Мейвезер: Ломаченко проиграл в 2014 году Салидо, который явно был не лучший в мире

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер впервые высказался об экс-чемпионе мира в трёх весовых категориях Василии Ломаченко после того, как тот проиграл Теофимо Лопесу. По словам американца, Ломаченко боксёр высокого уровня, но ставить в один ряд с величайшими нельзя.

"У меня не было 500 боёв на любительском уровне, он смог достигнуть чего-то такого, что не далось мне. Он дважды стал Олимпийским чемпионом и это огромное достижение. Просто побывать на Олимпиаде это уже большое дело. Многие говорят, что он быстрее всех стал чемпионом мира. Но чёрт, если у вас есть 300 боёв в любителях, вы уже профессионал в любом случае.

Вы не можете сравнивать Ломаченко со мной или с Мохаммедом Али. Знаете почему? Потому что мы выиграли первый бой, и второй, и третий. Не хочу принижать победу Лопеса, но помните, что Ломаченко уже проигрывал. в 2014 году он уступил Салидо, который явно был не лучший в мире. Да, Орландо был крепким бойцом, но он не был лучшим", — приводит слова Мейвезера Boxingnews24.