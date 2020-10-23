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Лопес вышел на бой с Ломаченко с тремя травмами

Бокс
(2 голосов)

Так утверждают в его команде

Лопес вышел на бой с Ломаченко с тремя травмами
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Позже стало известно, что Ломаченко выходил на ринг с серьезной травмой правого плеча. Украинец вскоре после боя перенес операцию.

Теперь же менеджер Лопеса Дэвид Маквотер сообщил журналисту The Athletic Майку Коппинджеру, что Теофимо дрался с Ломаченко с травмами запястья, плеча и лодыжки.

Проблемы со здоровьем якобы серьезно ограничивали американца – он не мог бегать за неделю до поединка и обращался к физиотерапевту в день боя.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что не собирается давать реванш Василию Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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