Лопес вышел на бой с Ломаченко с тремя травмами

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Позже стало известно, что Ломаченко выходил на ринг с серьезной травмой правого плеча. Украинец вскоре после боя перенес операцию.

Теперь же менеджер Лопеса Дэвид Маквотер сообщил журналисту The Athletic Майку Коппинджеру, что Теофимо дрался с Ломаченко с травмами запястья, плеча и лодыжки.

Проблемы со здоровьем якобы серьезно ограничивали американца – он не мог бегать за неделю до поединка и обращался к физиотерапевту в день боя.