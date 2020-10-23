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Федерация бокса Украины поддержала кандидатуру россиянина Кремлева на пост главы AIBA

Бокс
(1 голосов)

Странный выбор

Федерация бокса Украины поддержала кандидатуру россиянина Кремлева на пост главы AIBA
Новина українською

Федерация бокса Украины в лице главы организации Владимира Продивуса написала письмо в поддержку кандидатуры генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который претендует на должность президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).

"Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии – Умар Кремлев.

Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом. Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимания проблем бокса и спорта в целом, так же как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA", - говорит Продивус.

Что интересно, в 2019 году AIBA вела расследование в отношении криминального прошлого Кремлева, однако дело россиянина было закрыто в связи с необоснованностью обвинений.

Умар Кремлев также регулярно высказывается о нашумевших боях между боксерами из Украины и России. Так, недавно он утверждал, что Мурат Гассиев в реванше «переедет» Александра Усика.

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В статье: Умар Кремлев Владимир Продивус Федерация бокса Украины
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Комментарии (1)
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rivnenskyi (Рівне)
23.10.2020 в 15:03
Наша земля багата колаборантами. Покищо.
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