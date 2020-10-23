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Федерация бокса Украины поддержала кандидатуру россиянина Кремлева на пост главы AIBA
Странный выбор
Федерация бокса Украины в лице главы организации Владимира Продивуса написала письмо в поддержку кандидатуры генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который претендует на должность президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).
"Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии – Умар Кремлев.
Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом. Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимания проблем бокса и спорта в целом, так же как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA", - говорит Продивус.
Что интересно, в 2019 году AIBA вела расследование в отношении криминального прошлого Кремлева, однако дело россиянина было закрыто в связи с необоснованностью обвинений.
Умар Кремлев также регулярно высказывается о нашумевших боях между боксерами из Украины и России. Так, недавно он утверждал, что Мурат Гассиев в реванше «переедет» Александра Усика.
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