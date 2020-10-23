Ломаченко – Лопес: что осталось за кулисами боя. ВИДЕО

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.

После боя выяснилось, что украинец боксировал с травмированным правым плечом. Лопес также утверждает, что выходил на ринг с несколькими травмами.

Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом, однако американец на данный момент не заинтересован во втором поединке.