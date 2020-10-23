Тренер Тайсона: У Майка будут отличные бои с известными боксерами

Тренер легенды бокса Майка Тайсона Рафаэль Кордейро сообщил, что бой его подопечного против Роя Джонса-младшего, 28 ноября в Лос-Анджелесе, будет не последним. Слова специалиста приводит портал Sherdog.com.

"В течение нескольких лет Тайсон проведет три поединка. Это будут отличные бои с известными боксерами".

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