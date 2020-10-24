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Дерек Чисора: В нашем противостоянии нет ничего плохого, нет ненависти, все дело в любви к спорту

Бокс
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Британец очень любезен

Дерек Чисора: В нашем противостоянии нет ничего плохого, нет ненависти, все дело в любви к спорту
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) прокомментировал свой будущий поединок против украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"31-го октября Александр Усик испытает самый большой страх в своей жизни. Он хочет заявить, что находится на вершине пищевой цепочки, но в таком случае, ему нужно боксировать с настоящими тяжеловесами.

Усик хороший боксер и наш бой сам по себе продается. Его любят английские фанаты, даже те, кто не любит бокс следят за ним. В нашем противостоянии нет ничего плохого, нет ненависти, все дело в любви к спорту. Александр не страшен, но нас ждет драка. Он мужчина, я мужчина. Когда Усик уйдет из ринга, будет знать, что принимал участие в этой драке. Я об этом позабочусь.

Ищи и уничтожай! Это то, к чему мы стремимся" - сказал британец.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о своем питании накануне поединка против Чисоры.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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