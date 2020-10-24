Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото

Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей командой вылетел в Лондон (Великобритания) на бой против местного боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото один из членов его команды Сергей Лапин разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Чисора прокомментировал предстоящий поединок против Усика.