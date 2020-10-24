  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото

Бокс
(4 голосов)

Украинец отправился в Лондон

Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей командой вылетел в Лондон (Великобритания) на бой против местного боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото один из членов его команды Сергей Лапин разместил на своей официальной странице в Instagram.

Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Чисора прокомментировал предстоящий поединок против Усика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...