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Александр Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры. Фото
Украинец отправился в Лондон
Украинский супертяжеловес, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей командой вылетел в Лондон (Великобритания) на бой против местного боксера Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото один из членов его команды Сергей Лапин разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Чисора
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