Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик о детях: Давайте, валите отсюда, что вы здесь сидите, кто вы такие
У нашего спортсмена отличное чувство юмора
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что ему не нравится в украинских женщинах и прокомментировал воспитания собственных детей. Его слова цитирует You-Tube канал "Без грима":
- Знаете, что очень сильно не нравится у наших девушек, женщин? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин одевают лучшее, что у них есть.
Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одевали лучшее, что есть, чтобы покрасоваться? Должна быть какая-то интрига.
- Ну не просто создавать интригу с 3-мя детьми.
- Блин, конечно. Я иногда говорю: "Давайте, валите отсюда. Что вы тут сидите, блин? Кто вы такие? Вы чужие нам люди вообще. Когда вам уже 18 лет будет? Мы с Катей поедем на Кубу". Конечно, это очень сложно. Но стараемся, - сказал он.
Напомним, что Усик вместе с командой
Популярное сейчас
- Динамо - Александрия: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ
- Львов - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч
- Ломаченко заслуживает реванша с Лопесом
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО