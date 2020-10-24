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Усик о детях: Давайте, валите отсюда, что вы здесь сидите, кто вы такие

Бокс
(1 голосов)

У нашего спортсмена отличное чувство юмора

Усик о детях: Давайте, валите отсюда, что вы здесь сидите, кто вы такие
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что ему не нравится в украинских женщинах и прокомментировал воспитания собственных детей. Его слова цитирует You-Tube канал "Без грима":

- Знаете, что очень сильно не нравится у наших девушек, женщин? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин одевают лучшее, что у них есть.

Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одевали лучшее, что есть, чтобы покрасоваться? Должна быть какая-то интрига.

- Ну не просто создавать интригу с 3-мя детьми.

- Блин, конечно. Я иногда говорю: "Давайте, валите отсюда. Что вы тут сидите, блин? Кто вы такие? Вы чужие нам люди вообще. Когда вам уже 18 лет будет? Мы с Катей поедем на Кубу". Конечно, это очень сложно. Но стараемся, - сказал он.

Напомним, что Усик вместе с командой вылетел в Лондон на бой против Чисоры.

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В статье: Александр Усик
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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
24.10.2020 в 12:41
тонкій русссскій юмор, ну очєнь тонкій.
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