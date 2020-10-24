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Владимир Кличко о бое с Джошуа: Я не победил, это был хороший урок для меня

Бокс
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Комментарий легенды бокса

Владимир Кличко о бое с Джошуа: Я не победил, это был хороший урок для меня
UA-Футбол
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Украинская легенда мирового бокса Владимир Кличко рассказал о своей главной ошибке в бою против британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует klitschko-brothers.com:

"Я много о себе узнал в этом проигранном поединке. Я был действительно одержим целью вернуть пояса обратно в свои руки. Мне не удалось этого сделать, но я победил, проиграв этот бой.

Я выиграл множество боев и титулов, объединял титулы, но никогда не сталкивался с тем, что зрители и болельщики примут меня проигравшим. Это была отличная ночь, болельщики были в восторге, Энтони и я - тоже.

Я не победил, это был хороший урок для меня. Хороший урок, чтобы узнать, что ошибка была в одержимости" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик вылетел в Лондон на бой против Чисоры.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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