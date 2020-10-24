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Больно смотреть: Первые кадры Василия Ломаченко после операции. Фото
Настоящий воин
Украинский боксер, экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) перенес операцию после поединка против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Первые снимки после хирургического вмешательства опубликованы на странице lomus_official в Instagram.
"Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего Чемпиона и желаем скорейшего восстановления!"
Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего Чемпиона и желаем скорейшего восстановления! Vasiliy Lomachenko's shoulder surgery has finished successfully. We support our Champion and wish him fast recovery! Операція Василя Ломаченка, пов'язана з травмою плеча, пройшла успішно. Підтримуємо нашого Чемпіона і бажаємо якнайшвидшого відновлення! @lomachenkovasiliy @toprank @espn @espnringside @wbcboxing @wbaboxingofficial @worldboxingorg @ibfboxingofficial
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