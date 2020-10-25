Промоутер Усика: Мы согласились на бой Джошуа-Пулев при условии, что следующим соперником Энтони будет Александр

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о подробностях договоренностей с чемпионом мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует furyjoshua.com:

"Моя позиция очень четкая и обоснованная. Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Мы согласились на бой Джошуа с Пулевым только при условии, что следующим соперником Энтони будет Усик. Иначе ему пришлось бы отказаться от титула WBO.

И мое личное предположение - вряд ли поединок Джошуа с Фьюри состоится в ближайшее время. Я думаю, что Деонтей Уайлдер также может внести определенную путаницу в эту схему" - сказал он.