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Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг 5 декабря
Информация от чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал дату возвращения на ринг. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"Большое объявления. Цыганский король возвращается 5 декабря в Лондоне.
Оппонент уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", - написал он.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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