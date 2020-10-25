Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг 5 декабря

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) назвал дату возвращения на ринг. Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:

"Большое объявления. Цыганский король возвращается 5 декабря в Лондоне.

Оппонент уточняется. Не могу дождаться, чтобы вернуться на ринг и вернуться к тому, что у меня получается лучше всего", - написал он.