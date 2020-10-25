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Чисора изобразил Усика в виде Джокера, получилось ну очень красиво. Фото
Британец продолжает раскручивать бой
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором изобразил своего будущего соперника, украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в виде Джокера.
Напомним, что ранее Усик
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