Чисора изобразил Усика в виде Джокера, получилось ну очень красиво. Фото

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором изобразил своего будущего соперника, украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в виде Джокера.

Напомним, что ранее Усик отправился в Лондон на бой против Чисоры.