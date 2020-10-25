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Новый шикарный постер к бою Усик - Чисора. Фото
Нас ожидает большая битва
Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк опубликовал новый постер к бою своего подопечного против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО). Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Чисора
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