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Усик сдал тест на коронавирус по прибытию в Великобританию
Украинцу не очень понравилось
Александр Усик (17-0, 13 КО) накануне прилетел в Лондон на долгожданный бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). В условиях пандемии COVID-19 украинец сразу по прибытию на Туманный Альбион оказался в руках местных служб здравоохранения.
Dereck...I’m here and I came to win‼️ @usykaa @derekwarchisora @matchroomboxing @skysportsboxing @daznboxing ____________________________________________ #usyk #usykchisora #usyk17 #usykaa #usykteam #usyksportswear #oleksandrusyk #teamusyk #usyk17promotion #aleksandrusyk #boxinguk
Позже Усик в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус и тесты представителей его команды были отрицательными.
Александр Усик и Дерек Чисора выйдут на ринг 31 октября.
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