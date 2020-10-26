Усик сдал тест на коронавирус по прибытию в Великобританию

Александр Усик (17-0, 13 КО) накануне прилетел в Лондон на долгожданный бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). В условиях пандемии COVID-19 украинец сразу по прибытию на Туманный Альбион оказался в руках местных служб здравоохранения.

Позже Усик в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус и тесты представителей его команды были отрицательными.

Александр Усик и Дерек Чисора выйдут на ринг 31 октября.