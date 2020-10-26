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Усик сдал тест на коронавирус по прибытию в Великобританию

Бокс
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Усик сдал тест на коронавирус по прибытию в Великобританию
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) накануне прилетел в Лондон на долгожданный бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). В условиях пандемии COVID-19 украинец сразу по прибытию на Туманный Альбион оказался в руках местных служб здравоохранения.

Позже Усик в Instagram сообщил, что его тест на коронавирус и тесты представителей его команды были отрицательными.

Александр Усик и Дерек Чисора выйдут на ринг 31 октября.

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В статье: Александр Усик Бокс Дерек Чисора
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