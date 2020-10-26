Нурмагомедов: Хочу увидеть бой Усика и Фьюри

Непобедимый экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) высоко оценил статус Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

"Я бы очень хотел увидеть поединок между Фьюри и Усиком. Считаю, бой получился бы на загляденье. У Александра хорошая техника и мастерство, но и у Фьюри точно так же.

Усик не похож на остальных бойцов дивизиона. Он техничнее, у него в разы лучше поставлена работа ног, у него невероятная выносливость. Именно поэтому и хочу увидеть его схватку с Фьюри", - сказал Хабиб.

Накануне Нурмагомедов в главном бою UFC 254 досрочно разобрался с Джастином Гэтжи, после чего сенсационно объявил о завершении карьеры.

Ранее слухи активно связывали Хабиба Нурмагомедова с появлением в боксе и бое с самим Флойдом Мейвезером.