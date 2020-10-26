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Нурмагомедов: Хочу увидеть бой Усика и Фьюри
Звезда UFC разбирается в боксе
Непобедимый экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) высоко оценил статус Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.
"Я бы очень хотел увидеть поединок между Фьюри и Усиком. Считаю, бой получился бы на загляденье. У Александра хорошая техника и мастерство, но и у Фьюри точно так же.
Усик не похож на остальных бойцов дивизиона. Он техничнее, у него в разы лучше поставлена работа ног, у него невероятная выносливость. Именно поэтому и хочу увидеть его схватку с Фьюри", - сказал Хабиб.
Накануне Нурмагомедов в главном бою UFC 254 досрочно разобрался с Джастином Гэтжи, после чего сенсационно объявил о завершении карьеры.
Ранее слухи активно связывали Хабиба Нурмагомедова с появлением в боксе и бое с самим Флойдом Мейвезером.
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