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Нурмагомедов: Хочу увидеть бой Усика и Фьюри

Бокс
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Звезда UFC разбирается в боксе

Нурмагомедов: Хочу увидеть бой Усика и Фьюри
Новина українською

Непобедимый экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) высоко оценил статус Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

"Я бы очень хотел увидеть поединок между Фьюри и Усиком. Считаю, бой получился бы на загляденье. У Александра хорошая техника и мастерство, но и у Фьюри точно так же.

Усик не похож на остальных бойцов дивизиона. Он техничнее, у него в разы лучше поставлена работа ног, у него невероятная выносливость. Именно поэтому и хочу увидеть его схватку с Фьюри", - сказал Хабиб.

Накануне Нурмагомедов в главном бою UFC 254 досрочно разобрался с Джастином Гэтжи, после чего сенсационно объявил о завершении карьеры.

Ранее слухи активно связывали Хабиба Нурмагомедова с появлением в боксе и бое с самим Флойдом Мейвезером.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Хабиб Нурмагомедов
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Источник:
Vringe.com

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