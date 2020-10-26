Чисора рассказал, кого будет бить после Усика

31 октября в Лондоне на Уэмбли Дерек Чисора (32-9, 23 КО) в бою с Александром Усиком (17-0, 13 КО) получит очередной шанс вернуться в элиту супертяжелого веса.

Бой еще не состоялся, а Чисора размышляет над своим следующим шагом.

"Думаю, у нас с Фьюри получится отличный бой. Да и он всегда мне обещал третий поединок. Можно сказать, что он задолжал мне бой №3. Мы ведь общаемся каждый день. Я верю, что бой состоится, ведь Фьюри — человек слова. Так что именно об этой схватке я и мечтаю.

Почему хочу драться с Фьюри, несмотря на приятельские отношения? Чуваки, это ведь просто бизнес. Так что если будет такой шанс, то мы обязательно подеремся еще раз", - сказал Чисора.

Чисора дважды проигрывал Фьюри – единогласным решением судей в 2011 году и отказом от продолжения боя в 2014-м.